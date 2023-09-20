3 personele mezar olan helikopter çıkarıldı

İZMİR Menderes'te orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen gece görüşlü helikopterin 2 mürettebatının cansız bedeninin bulunmasının ardından dün de aranan Türk mürettebat pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesine ulaşıldı.

300 TONLUK VİNÇ ÇIKARDI

SENSÖRLÜ drone ile havzanın taranmasıyla bulunan Tutuk'un cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken, arama çalışmaları da sonlandırıldı.

Helikoptere ait enkaz ise dün 300 tonluk bir vincin saatler süren çalışmasının sonunda kıyıya çıkarıldı.

1'i Türk, 3'ü Kırgız uyruklu 4 mürettebatla Antalya'dan yangına müdahaleye gelen helikopter, bilinmeyen bir nedenle su almak için indiği Tahtalı Barajı'na düşmüş, kazadan bir kişi sağ kurtulmuştu.