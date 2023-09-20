İzmir’de kuryeyi göğsünden vurup kaçtılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikteki tartışma sonucu silahla yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde seyreden kurye H.Ç'nin (22) kullandığı 09 ABD 199 plakalı motosiklet ile kimlikleri henüz bilinmeyen 35 BIP 33 plakalı otomobildeki kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu motosikletteki kurye yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kuryenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.