  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kuryeyi göğsünden vurup kaçtılar

İzmir'de kuryeyi göğsünden vurup kaçtılar

zmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte başlayan bir tartışma sonucunda silahla yaralanan bir kurye hastaneye kaldırıldı. Olay, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kurye H.Ç. (22) tarafından kullanılan motosiklet ile bir otomobil arasında başlayan tartışma büyüdü ve otomobilden açılan ateş sonucunda kurye yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA
İzmir’de kuryeyi göğsünden vurup kaçtılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikteki tartışma sonucu silahla yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde seyreden kurye H.Ç'nin (22) kullandığı 09 ABD 199 plakalı motosiklet ile kimlikleri henüz bilinmeyen 35 BIP 33 plakalı otomobildeki kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu motosikletteki kurye yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kuryenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA