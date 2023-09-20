İzmirli emlak kralının serveti hakkında yeni gelişme! ABD’li kardeşler mirasın peşini bırakmıyor

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.

Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.

ABD'Lİ KARDEŞLER TÜRKİYE'YE GELDİ

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999'da ölen anneleri Carolyn Jacksonın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü.

Annelerinin seneler önce çalıştığı Şikago Cluba giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına gelmiş, beraber fotoğraf çektirmişti.

BABALARI OLDUĞU DNA TESTİYLE KESİNLEŞTİ

Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a 3 sene önce babalık davası açtı. Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant önceki gün kalp krizi geçirdi. Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi. Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameyle Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, bankalar hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktı. Mahkeme tarafından yapılan DNA testine göre ABD'li kardeşler yüzde 99.9 Kasım Pırlant'ın çocukları çıktı.

VASİYETNAMENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTILAR

ABD'li kardeşler ilk iş olarak Tülay Pırlant'a vasiyetnamenin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Ayrıca Tülay Pırlant'ın mal kaçırmasını önlemek için mahkemeden şirket hisse devirleri ve şirkete ait taşırın ve taşınmaz tüm malların üçüncü kişilere devrini engellemek için tedbir talep edildi.

38 MİLYONLUK HİSSEYE TEDBİR KARARI ÇIKTI

Kasım Pırlant'ın ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla, Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini eski eşi Tülay pırlanta devretmesi nedeniyle mirastan mal kaçırma davası olarak da bilinen 'muris muvazaası nedeniyle iptal davası' açıldı. Ayrıca Tülay Pırlant'ın mal kaçırmasını önlemek için mahkemeden şirket hisse devirleri ve şirkete ait taşırın ve taşınmaz tüm malların üçüncü kişilere devrini engellemek için tedbir talep edildi. Kasım Pırlant'ın ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla eski eşi Tülay Pırlant'a devrettiği 38 milyon lira değerindeki Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerine İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı kondu.