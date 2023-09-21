AK Parti’den Soyer’e sert tepki

AK Parti'den, LGBTİ'lilere "Emrinizdeyiz, bir sıkıntınız olursa bize başvurun" derken öğrencilere değerler eğitimi vermek için uygulanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesine manipülatif sözlerle karşı çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmirlilerin sorunlarla boğuştuğunu belirterek, "LGBTİ'yi yüceltirken milli ve manevi değerlerimize böylesine nefret kusması Soyer'in ne olduğunu bir kez daha net bir şekilde gösterdi. Milli ve manevi değerlerimize öğrencilere öğretilmesini laikliğe aykırı gibi göstermeye çalışarak İzmirlilerin hassasiyetleriyle oynamaya çalıştı. LGBTİ'liler için var olduğunu iddia ettiği nefreti asıl milli ve manevi değerlerimize karşı kendisi gösteriyor. Türkiye'nin Kıbrıs davasına ve terörle mücadele azmine karşı çıkışlarından kendisinin ne olduğu anlaşılmıştı. Şu son birkaç gündeki söylemleri de asıl derdinin İzmirlilere değil başka odaklara hizmet olduğunu net bir şekilde koydu. Yazıklar olsun" diye konuştu.

'SANA YAKIŞIRDI ZATEN'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AK Partili Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ağır sözlerle yüklendi. Kaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Beceriksizliklerini gizlemek için sürekli gerçekleri saptırıyorsun. İzmir'in en önemli sorunu olan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatıp, "emrinizdeyim" dediğin LGBT Daire Başkanlığı açmak da sana yakışırdı zaten! Aile kurumumuza ihanet etmeye ısrarla devam ediyorsun. Yalanlarını kendine sakla! Artık İzmir'de senin saçmalıklarına inanacak kimse çıkmaz!"

'SÖYLEMLERİ GAYET AÇIK'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Saygılı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer; alışılagelen toplumsal ahlâk dışı sahiplenmeleri gibi, üzerinde yaygara yaparak prim yapacağı bir konu daha yakalamıştır ama geç kalmış ve boşa düşmüştür. Asıl işini gücünü bırakıp toplum değerlerini dejenere edecek ne varsa savunucusu kesilen Soyer için bir kez daha anlatalım... ÇEDES Projesi; adından da anlaşılabileceği gibi; 'çevresine duyarlı, değerlerine sahip çıkan' bir kuşağın yetişmesi için yapılmış bir protokol içerir. 3 gün önce LGBTİ'ye kucak açan Soyer; bugün de çevreye ve manevi değerlere sahip çıkmayı hedefleyen bir kulüp çalışmasına karşı çıkıyor! Duruşu ve söylemleri; manidar olmanın çok ötesinde, gayet açık!"

'SAÇMALAMA, HİZMET ET'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Soyer'e "Sen ve senin zihniyetindeki kimse çocuklarımızı hiçbir şeyden koruyamaz! Dün, aile ve kültür yapımızı zedeleyen LGBT sapkınlığı için 'emrinizdeyiz' açıklaması yapan sen bugün ÇEDES'in karşısında olduğunu açıklıyorsun. Koskoca beş yıldır İzmir için faydalı bir tane hizmette bulunmazken nerede üzerine vazife olmayan iş varsa üstlenip açıklamalar yaptın. Belediye başkanı olarak geçirdiğin son günleri bari hizmetle geçir, saçmalıkla değil" sözleriyle yüklendi.