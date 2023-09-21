Mavişehir kapışması yeniden alevlendi

Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, Karşıyaka'ya bağlı olan Mavişehir'in Çiğli'ye bağlanmasıyla ilgili davanın sonuçlandığını, Danıştay'ın kendi lehlerine karar verdiğini belirtti.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Paylaşımın ardından iki ilçe sınırındaki Mavişehir ve Yalı Mahallesi'nin Çiğli'ye bağlanabileceği gündeme geldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sosyal medya hesabından net bir mesaj vererek sınırların değişmeyeceğini söyledi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, önceki akşam kent ile ilgili önemli bir kararı saat 11:00'de sosyal medya hesabı üzerinden duyuracağını ilan etmişti. Sosyal medya kullanıcılarının Gümrükçü'nün büyükşehir adayı olacağı yönünde yorumlarda bulunmaları da dikkat çekmişti. Gümrükçü, Karşıyaka Belediyesi ile olan sınır anlaşmazlığı konusunun mahkeme sürecinin lehlerine sonlandığını açıkladı. Çiğli'nin Karşıyaka'dan ayrıldığı dönemde yaşanan sınır anlaşmazlığının çözülememesi sebebiyle süreci mahkemeye taşıdıklarını kaydeden Gümrükçü, sınırların yeniden belirlenmesi için de çağrı yaptı.

'LEHİMİZE SONUÇLANDI'

Gümrükçü şunları söyledi: "12 Eylül darbesinde Çiğli Belediyesi'nin kapatılması ve 1992'de tekrar açılmasından günümüze gelen bir sorunumuz bulunuyordu. Konu bize tebliğ edilen mahkeme kararıyla nihayet Çiğli lehine sonuçlanmıştır. Lehimize olan karara Karşıyaka Belediyesi'nin Danıştay'a açmış olduğu karar düzeltme istemi mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar ile Çiğlimiz hakkı olan sınırına kavuşacaktır. Halkımıza bu kararı duyurur, yetkilileri, tüm siyasi parti temsilcilerini ve Sivil Toplum Örgütlerini Çiğli'nin hakkını temsil eden bu kararın arkasında durmaya davet ediyoruz."

SINIR DEĞİŞMEZ

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sınır ilçesindeki mahallede yaşayanların rahat olması gerektiğini, sınırın değişmeyeceğini belirtti. Başkan Tugay, "Çiğli Belediye Başkanının Karşıyaka/ Çiğli ilçe sınırının değişeceği konusunda yapmış olduğu açıklama yanlış anlamalara neden olmasın. İlçe sınırlarımız değişmemektedir. Özellikle Mavişehir ve Yalı Mahallesinde yaşayan Karşıyakalı vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ayrıntılı açıklama yakında yapılacaktır" dedi.