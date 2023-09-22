Eski rektöre 15 yıl ceza istendi

FETULLAHÇI Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2017'den bu yana aranırken bu yıl temmuz ayında tedavi için gittiği hastanede yakalanan Ege Üniversitesinin (EÜ) eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hoşcoşkun'un, rektör seçildikten sonra atadığı kişilerin 39'u hakkında FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında işlem yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

'MALUMUN İLANI'

İFADESİNDE bir ilaç firmasının daveti üzerine gittiği ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, görüşmediğini öne sürmesine rağmen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair tanık beyanı ve ihbar dilekçesinin bulunduğu da iddianamede vurgulandı. İddianamade, Hoşcoşkun'un Kavuklar Otomotiv'e 2012 yılında birkaç seferde toplamda 141 bin lira gönderdiği, örgütün üst düzey yöneticisi kişilerin kurucusu veya üyesi olduğu Türkiye Tabipler Vakfı kurucu üyeliği bulunduğu, örgütün "İzmir imamı" Bekir Baz'ın sohbetlerine katıldığı da kaydedildi. Hoşcoşkun'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtilerek, "İsmini verdiği kişilerin malumun ilanı niteliğinde olduğu, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği anlaşılmaktadır" denildi.