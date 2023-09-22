İyilik kurbanı

İKİ ARKADAŞ KAVGA ETTİ

İZMİR'İN Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde uyuşturucu ve yaralama dahil poliste birçok suçtan kaydı bulunan Alican Özyıldızlı (23) ile aynı mahalleden arkadaşı Selami Çatalkaya (29) arasında uyuşturucu satışı iddiasıyla başlayan kavga kanlı bitti.

Sokak ortasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi üzerine o sırada yoldan geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Gerçek Cevizkıran (37), müdahale etti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

CEVİZKIRAN'IN arasına girdiği iki gençten Çatalkaya, yanında bulunan pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Olayda saçmaların isabet ettiği Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Cevizkıran, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cevizkıran'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Özyıldızlı'nın ise durumu ağır.