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Haberler İzmir İzmir metroda bayıltan arıza

İzmir metroda bayıltan arıza

HABER MERKEZİ
İzmir metroda bayıltan arıza

İzmir Metrosu'nda sık sık yaşanan arıza ve aksaklıklara dün bir yenisi daha eklendi. Evka 3-Fahrettin Altay arasında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, trenlerin arıza kaynaklı yavaş hareket etmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Sefer sürelerinin 2-3 kat uzaması üzerine istasyonlar ve trenlerdeki yoğunluktan bunalan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Okul ve işlerine geç kalan İzmirliler isyan ederken, arızayı doğrulayan Metro A.Ş, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu. O

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