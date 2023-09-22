İzmir metroda bayıltan arıza

İzmir Metrosu'nda sık sık yaşanan arıza ve aksaklıklara dün bir yenisi daha eklendi. Evka 3-Fahrettin Altay arasında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, trenlerin arıza kaynaklı yavaş hareket etmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Sefer sürelerinin 2-3 kat uzaması üzerine istasyonlar ve trenlerdeki yoğunluktan bunalan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Okul ve işlerine geç kalan İzmirliler isyan ederken, arızayı doğrulayan Metro A.Ş, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu. O