Müdür gitti, davul-zurna geldi!

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Mustafa Özen'in İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinden alınmasının sonrası müdürlük binasının girişine davul zurna gönderildiği ve eğlence yapıldığı öğrenildi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan Mustafa Özen, geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı kararnamesi sonrası görevden alınarak merkeze çekilmişti. Özen'in görevden alınması sonrası ise ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Özen'e muhalif olan bazı birliklerin Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası kutlama yapmak için müdürlük binasının önüne davul zurna gönderdiği ortaya çıktı.