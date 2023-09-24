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Haberler İzmir Ajan Papaz’ın kilisesi yine el değiştirdi

Ajan Papaz’ın kilisesi yine el değiştirdi

FATİH ŞENDİL
Ajan Papaz’ın kilisesi yine el değiştirdi

İZMİR'İN Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'nin papazı olan ABD'li ajan Andrew Craig Brunson'ın, Türkiye'den çıkmadan önce Semra Çetin ile Elif Doğan'ın mülküne geçen kilisenin şimdi de ABD vatandaşı olduğu belirlenen Cameron Todd Wrigt'a satıldığı ortaya çıktı.

FİYAT BİLİNMİYOR

İZMİR Konak bölgesinde gerçekleştirilen kilise satışı ile ilgili ücret bilgisi açıklanmadı. Kilisenin bu kadar kısa sürede el değiştirmesi akılları karıştırdı. BRUNSON, bir dönem eğlence mekanı olarak kullanılan binayı, Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir isimden 270 bin dolara satın almıştı.

Ajan Papaz, 20 yıla yakın süredir kilise olarak kullanılan iki katlı 90 metrekarelik binayı, kilisedeki yardımcıları Semra Çetin ile Elif Doğan'a satmıştı. Hem Türk vatandaşlığından hem de İslamiyet'ten çıkıp İngiliz vatandaşlığına ve Hıristiyanlığa geçen Çetin ve Doğan, ise kilise ABD vatandaşı Cameron Todd Wrigt'a sattı.

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