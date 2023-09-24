AK Partili Çankırı’dan Büyükşehir’e: Hangi iradeyle kenti idare edeceksiniz!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, partisinin Gaziemir İlçe Başkanlığı görevine getirilen İsmail Yaşadı'yı ziyaret etti. İlçede çeşitli temaslarda bulunan Çankırı programı kapsamında İzmir Seydiköy Mübadele Muhacirleri Derneği'ne de konuk oldu.

SORUNLARI DİNLEDİ

ÇANKIRI, ikiye bölünen hayatları ile dünyada çeşitli nedenlerden dolayı göç eden ya da vatanından ayrılmak zorunda kalan muhacirlerin İzmir ve benzeri kentlerde bayrak ve vatan sevgisiyle örnek teşkil ettiklerini söyledi. Gaziemir'de esnaflarla da bir araya gelen Çankırı sorunları ve önerileri dinledi. İlçenin altyapı ve üst yapı projelerinin hedeflenen tarihlerde bitirilmediğini, Abdullah Arda Meydanı'nda da aynı tabloyu görmenin mümkün olduğunu söylediler. Esnaf olarak aylardır süren meydan yenileme projesi adı altında yapılan çalışmaya isyan eden vatandaşlar ekonomik anlamda mağdur edildiklerini belirtti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 'beceriksiz' sözüyle eleştiren Çankırı, "İradesizliğinizle bu kenti nasıl idare etmeyi düşünüyorsunuz" diye konuştu.