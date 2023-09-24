Düğünde bıçaklı silahlı kavga: 2 yaralı

ZMİR'İN Ödemiş ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kayaköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun bahçesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada H.G. (21) silahla, H.K. ise (31) bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili C.K, A.P. ve C.K'yi gözaltına aldı.