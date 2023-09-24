Hesap ver Yunan!

Yunanistan'da 12 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı hapisteyken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastane koğuşunda Yunanlı biri tarafından kazakla boğularak öldürülen Doğan Bilici'nin 22 yaşındaki kızı Aytü Bilici, iki yıla yakın verdiği hukuk savaşı sonunda, Yunanistan Büyükelçiliğini ve Yunanistan Pire Cezaevi Müdürü davalı sanık olarak hakim karşısına çıkarmayı başardı. Ancak Yunan makamları önce babasını başka bir suçtan Yunan vatandaşının öldürdüğünü iddia etti. Daha sonra mahkeme aşamasında ise böyle bir mahkum cezaevinde yatmadığını ileri sürdü. Genç kız, şimdi iki ayrı cevap veren Yunanistan

ANNESİNİN EVİNDE BULUNDU

Muğla Bodrum'da üniversite eğitimi alan, part-time ve yaz aylarında çalışarak geçimini sağlayan İzmir Karşıyakalı Aytü Bilici, ikinci evliliği yapan annesinin evinde babası ile ilgili Yunanca ve Türkçe çevrili ölümüyle ilgili evrak ve dökümanı bulunca şok yaşamıştı. O yaşına kadar babasının normal hastalıktan öldüğünü öğrenen genç kız babasının cinayete kurban gittiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Yakın bir arkadaşı vasıtasıyla avukat Varol Turbay'ın kapısını çalan genç kız, cezaevinde yattığı sırada ırkçı bir Yunanlı vatandaşın kazak ve çöp torbasıyla boğularak öldürülen babasının cenazesinin kimsesizler mezarlığı'ndan alınarak Türkiye getirilmesi için müracaatta bulunmuş ve 605 bin Euro'luk dava açmıştı.

BÖYLE BİR ŞEY YOK DEDİ

Yunanistan Atina kentinde kimsesizler mezarlığında bulunan babasının cenazesini Türkiye getirmesi için resmi başvurularda bulunan genç kız ayrıca cezaevinde olduğu süre içinde boğularak öldürülen babasının sorumluluğunu Yunanistan bakanlığı ve Yunanistan Hükümeti'nde olduğunu ileri sürerek avukat Turbay aracılığıyla açtığı davayı mutlaka kazanacaklarını belirtti. İzmirli avukat Varol Turbay, üniversite öğrencisi Aytü Bilici'nin davasında ülkeler arası tazminat davası açmanın hukuk açısından zor olduğunu ve yıllar önce New York'ta yine Türkiye'de açılan bir dolarlık bir tazminat davasının emsal karar olarak göstereceklerini ve uluslararası bir davaya başlamak için start verdiklerini belirtmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve babasının öldürüldüğü cezaevinin yetkilileri ile görüşmede, cinayeti doğruladığını belirten genç kızın avukatı Turbay 'Yunan makamları ilk önce kabul ettikleri ve Yunan vatandaşı tarafıdan işlendiğini belirten cinayeti şimdi iş ciddiyete binince, böyle bir olay olmadığını ve Yuna vatandaşının öldürülmesi olayını kabul etmediklerini belirtiler ve kabul etmediler. Ama bu işin peşini bırakmayacağız' diye konuştu.

TÜRK HUKUKUNUN BAŞARISI

ÖNCE kazakla ardından da çöp poşeti ile boğularak öldürülen Doğan Bilici'nin, kimsesizler mezarlığından alınarak Türkiye getirilmesi içinde girişimlerini devam ettiğini belirten avukat Varol Turbay 'Mahkeme sonucu kestirmek imkansız. Yunan makamlarını davalı sanık olarak bile yazdırmayı başarmak bizim için büyük başarı. Bu dava örnek ve özel bir dava olarak Türk Hukuk sisteminin zaferidir ' diye konuştu.