"Kimyasalı Körfez’e değil şebekeye döküyoruz"

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Özlale'nin "İzmir Büyükşehir Belediyesi, kokusunu gidermek için Körfez'e yüz milyonlarca liralık kimyasal döküyor" iddiasının ardından İZSU'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. İZSU, Körfez'e bir kimyasal dökmediklerini ancak atık su şebekesine kimyasal madde döktüklerini açıkladı. İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu ifadelerle eğer şebekeye uygulanan magnezyum hidroksit ( MgHo) kastediliyorsa, öncelikle bu MgHo körfeze dökülmemekte, atık su şebeke hattına uygulanmaktadır" denildi. İZSU, uygulanan maddenin lavabo açıcısından bile zararsız olduğunu iddia etti.

'HEDEF YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ'

Açıklamasında, "Akademisyenlerle birlikte yürütülen bilimsel çalışma neticesinde uygulanan bu kimyasalların çevreye bir zararı söz konusu değildir" ifadeleri kullanan İZSU'nun bu uygulamaya Türkiye'den bir kent örneği vermek yerine ABD'den Los Angeles kentini örnek göstermesi dikkat çekti.

Açıklamada, şöyle denildi: "Dünyada gelişmiş ülkelerde sıkça başvurulan bu yöntem örneğin Los Angeles şehrinin master planında da aynı şekilde uygulanmaktadır. Atık su şebekelerine yapılan bu zararsız kimyasal uygulaması 100 bin metreküp atık suya 8 metreküp gibi oldukça düşük bir konsantrasyonda uygulanmaktadır. Şebekeye verilen MgOH zararsız bir kimyasal olup şebekenin performansını artıran, atık su şebeke borularının çeperlerinde katılaşmayı engelleyen, şebeke atık suyunun da pH değerini artıran bir kimyasaldır. Lavabo açıcı malzemelerden daha az zararlı olan bu malzeme atık su arıtma tesisinin de performansını olumlu yönde etkilemektedir. İzmir, Yüzülebilir Körfez hedefine adım adım yaklaşmaktadır."

İZSU NE YAPTI DA CHP'NİN 30 YILLIK KOKUSUNU KAPATTI!

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'nin belediyenin kokunun önüne geçmek için Körfez'e kimyasal boşalttığını öne sürmesiyle başlayan tartışma büyüyor.

'BİR SORU İŞARETİ VAR'

YENİ Asır'a konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Başkan Tunç Soyer ve İZSU'nun daha önce koku sorunun çözümünün yıllar alacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "İZSU şimdi ne yaptı da CHP'nin 30 yıllık kokusunu kapattı? Burada bir soru işareti var. Bu işin içinden illa ki bir alicengiz oyunu çıkacak" dedi.

"Ben bir şey döküyorlar diyemem ve bu yönde bir suçlama yapamam ama bu işte başka bir soru işareti var" diyen Şahin, şöyle devam etti: "Soyer ve İZSU bu soru işaretine cevap vermeliler. CHP öncelikle buna cevap vermeli. Bu suçlamaları reddetmek için İZSU çıkıp hangi ne yaptığını ve hangi formülle kokuyu giderdiklerini açıklamazsa bu soru işaretleri kalkmaz. İlla ki başka bir şey oldu. Ben bunun Büyükşehir veya İZSU'nun çalışmalarıyla sonuca ulaşki mış bir konu olduğunu zannetmiyorum. Öyle ulaşmış ulaşolsaydı, belediye çıkar gerine gerine biz şu çalışmaları yaptık ve 4 yılda bu sonuca ulaştık derdi. Öyle bir şey değil bu."

ÖZLALE: İDDİAMIN ARKASINDAYIM

Yeni Asır'a konuşan Özlale Körfez'e kimyasal döküldüğü iddiasının arkasında olduğunu belirterek tartışma uzarsa gerekli cevabı vereceğini açıkladı.

İZSU'NUN açıklamasıyla ilgili Yeni Asır'a değerlendirmede bulunan Ümit Özlale ise, Körfez'e kimyasal döküldüğü iddiasının arkasında olduğunu belirterek tartışmanın uzaması halinde gerekli cevabı vereceğini söyledi.

Çiğli Arıtma Tesisi'nin tam randımanlı çalışmadığı için her gün buradan Körfez'e 1100 ton çamurun döküldüğünü ifade eden Özlale, "Bakın 1200 veya 1000 ton demiyorum, 1100 diyorum yani o kadar spesifik konuşuyorum. Eğer gerçekten iyi bir arıtma tesisi olsaydı ve bu çamur değerlendirilebilseydi, burada aynı zamanda çimento hammaddesi de sağlanırdı. Ben Körfezin temizlenmesi için çok doğru politikalar izlendiğini düşünmüyorum. Mutlaka bir şeyler yapılmıştır ama bugün binlerce ton çamur körfeze dökülüyorsa ve İzmir'in hala sadece Körfez'den de değil diğer taraflardan da gelen bir koku sorunu yaşıyorsa biz belediyeyi eleştiririz."