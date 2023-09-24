Küçük Menderes’in gözdesi Tire

Hazan mevsimi Tire'de yaşanır dersek abartmış olmayız. Güme dağının eteklerine yaslanan bu muhteşem kadim kent, Bu mevsimde ziyaretçilerine bir başka keyif veriyor. İzmir'e ortalama 80 km uzaklıktaki Tire'yi ailecek keşfedin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız.

TARİHE DOKUNAN ŞEHİR

Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Şehr-i Muazzam" olarak tanımladığı kentin tarihçesi 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli ve büyük şehirlerden biri haline gelen Tire, özellikle dokumacılık alanında büyük ün yapmıştır. Ordunun ihtiyaç duyduğu urganlar ve Yeniçerilerin iç çamaşırları yıllar boyu Tire'nin ünlü tezgahlarında üretilmiştir. İstanbul'un fethi sırasında da Fatih'in gemilerini Tire urganıyla çekip Haliç'e indirdiği bilinir.

MİMARİSİ HİÇ BOZULMADI

Bu güne kadar birçok yer görmüş olabilirsiniz. Ancak "Gizli Cennet" Tire'yi görmediyseniz hala bir yanınız eksik demektir. Çünkü Tire, her zaman modernleşmenin ve endüstriyel gelişmenin çok ötesinde, o saf ve bozulmamış görüntüsü ve güzelliğiyle karşılayacaktır sizleri. Küçük Menderes'in bereketli toprakları üzerinde bulunan ilçe, güneyindeki Güme Dağları'nın eteklerinde kurulmuştur. Eski Tire diye anılan bölgede mimari yapı büyük ölçüde korunmuştur. Yeni ve modern kent anlayışındaki Tire ise zengin tarihsel dokuya dokunmadan gelişmektedir. Eskilerin dediği gibi, dağlarından bal, ovalarından yağ akar.

NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ

KENTİN eski tarihi dar sokaklarını, muhteşem güzellikteki tarihi evlerini, konaklarını, türbelerini, inanç zenginliklerinin sembollerinden havralarını, ayazmasını, hanlarını, hamamlarını, camilerini, içinde el yazması kitapların yer aldığı tarihi Necip Paşa Kütüphanesini ve kent müzelerini mutlaka gezip görün. Arap Pınarı, Paşa Çeşmesi, Balım Sultan gibi mesire alanları her mevsim ayrı bir güzel. Derekahve'de sonbahar yapraklarının göle düşüşünü izleyin. Yöresel yemeklerin ise mutlaka tadılması gerekiyor.

UYGARLIKLAR SAHNESİ

ÇAĞLAR boyu coğrafyasının sağladığı olanaklarla birçok uygarlığa sahne olan Tire, zengin tarihe, kültürel ve ekonomik birikime sahiptir. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 2000'li yıllarda tarih sahnesinde görülen Tire, Hititlilerden Lidyalılara, Roma'dan Bizans'a, Aydınoğulları'ndan Osmanlı devletine kadar ve Cumhuriyet döneminde de varlığını etkin olarak sürdürmüştür. Özellikle Türk egemenliğinde Türk-İslam medeniyetinden ve bizlerden önce bu topraklarda yaşayan uygarlıkların belirgin öğelerinden nasibini fazlasıyla alan kent, bir mozaik içinde günümüze ulaşmıştır.

ÜNLÜ SALI PAZARI

TÜRKİYE'NİN en büyük pazarı olan "Salı Pazarı" görsel bir şölen. Kadınların ürettikleri iğne oyaları, danteller, yemeni ve kanaviçelerin modası hiç geçmiyor. Ev yapımı organik pekmezler, zeytinyağları, reçeller, koruk ekşileri, turşular bu pazarın değişmeyen ürünlerinden. Ünlü "Tire Şiş Köfte ve Tandır Kebabı" yörenin en bilindik lezzetlerinden. Lor peynirinin üzerine gezdirilmiş karadut reçeli güzel bir yemeğin finali olabilir. Keçecilik, urgancılık, nalıncılık, semercilik, kalaycılık, ahşap oymacılığı, Beledi dokuma, el sanatları çarşısının yaşatılan geleneklerinden.

TİRE ŞİŞ KÖFTEYİ MUTLAKA DENEYİN

İZMİR'E 80 km uzaklıktaki Tire'ye ulaşım son derece kolay. Sık aralıklarla otobüs ve tren seferleri mevcut. Dilerseniz yıldızlı konaklama seçenekleriniz elinizi güçlendiriyor. Tak tak kebabı, Tire şiş köftesi en bilinen yemekleri. Ancak biz size küçük Tire köfteyi de öneriyoruz. Yöresel ot yemekleri her mevsim sağlıklı.