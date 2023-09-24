Şehitler Mahallesi’nde örnek güç birliği

KARABAĞLAR Şehitler Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşümde örnek bir model gerçekleştirmek ve yaşadıkları semti daha da güzelleştirmek adına güç birliğine gitti. Bir buçuk ay önce Şehitler Mahallesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği'ni kuran mahalle sakinleri sağlıklı bir konut stoğu ve yaşam kalitesine kavuşmak için yola çıktıklarını söyledi.

ADA BAZLI DÖNÜŞÜM

ŞEHİTLER Mahallesi'nin tamamını ve Metin Oktay Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan 370 hektarlık bir kentsel dönüşüm alanına sahip olduklarını belirten Şehitler Mahallesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Merkez Demir, bölge halkıyla sürekli temas halinde olduklarını ve dernek üyesi vatandaşların sayısının da giderek arttığını dile getirdi ve ekledi: "Hem depreme dayanıklı, hem de kaliteli bir yaşam imkanı sunacak ada bazlı bir dönüşüm istiyoruz. Bunun için her meslek grubundan temsilcilerle 7 kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk."

BÖLGEDE, kentsel dönüşüm konusunda sosyal imkanları da bir arada sunan bütünlükçü bir projenin yaşama geçmesini arzu ettiklerini belirten Yönetim kurulu Üyesi ve aynı zamanda gayrimenkul danışmanı Zeki Karademir de, bölgeye değer katacak ve bu alanda güçlü referansları olan, rüştünü kanıtlamış tek bir firmayla çalışmak istediklerine dikkat çekti. Karademir, bu amaçla dernek çatısı altında kurumsal firmalarla görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi. Karademir, "Bizim bu işten hiçbir maddi beklentimiz yok. Kendi işlerimizi bırakarak bu işe vakit ayırıyoruz. Önemli olan çocuklarımızın ve kentimizin geleceği için daha güzel ve yaşanabilir bir alan yaratmak" dedi.