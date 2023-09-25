Atla terapi merkezi açıldı

İzmir'in Aliağa Belediyesi engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirdiği 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi' vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere Mahallesi'nde 6 bin 689 metrekarelik proje alanında 2 bin 120 metrekare kapalı alana sahip 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımını da tamamlayarak hizmete sundu. Tesis, sadece Aliağa'ya değil bölgeye de hizmet vermeye hazır hale getirildi. At destekli terapinin yanı sıra kurumsal atlı gezinti ve bireysel atlı gezintilerin de yapılabildiği, cafe-restaurant ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu tesisin açılışında çocuklar atla gezi yaparken, vatandaşlar Pony Cafe-Restaurant'ta vakit geçirdi.