Denize konulan kaya Albay’ı sakat bıraktı

Menderes'teki Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarj Hattı Projesi kapsamında deniz tabanına 8 yıl yıl önce atık su borusu döşendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından boruların dalgalarla birlikte kalkmaması için kaya parçası koyuldu.

YÜZDE 79 ENGELLİ KALDIM

Deniz suyu çekildiğinde ortaya çıkan kaya, suyla kaplı olduğunda ise fark edilmeyen bu kayalar denize girenlerin yaralanmasına hatta sakat kalmasına neden oluyor. Orada ikamet eden sakinler 8 yıldır mücadele ediyor ancak hiç bir sonuç alamıyorlar. Sakinlerden biri de emekli Hava Albay Erkan Pehlivan (58). 2015'te söz konusu yerde denizde yüzerken çıkan fırtınanın sürüklemesi sonucu kayaya çarparak boyun kemiği kırılan emekli Albay Pehlivan " 2 sene tedavi gördüm. Şu an yüzde 79 engelli kaldım. Bir el ve bacağımı kullanamıyorum. 2015 yılında dava açtım. 462 bin TL'si maddi, 50 bin TL'si de manevi tazminat kazandım. İZSU, Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ancak İdare Mahkemesi bizi haklı buldu. Dosya yaklaşık 5 yıldır Danıştay'da bekliyor" ifadesini verdi.