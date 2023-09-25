İzmir’de korkunç olay! Akrabaların kavgasında silahla vurulan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar'da meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen iki aile, iddialara göre alacak-verecek meselesinden ötürü birbirine girdi. Kavga kısa sürede büyüyünce silahlar çekildi. Bu esnada, her iki aileden 14 yaşındaki Baran B., Tarkan A., Neriman B., ve Fidan K. silahla vuruldu. 14 yaşındaki Baran olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki aileden kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan yaşanan olayda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Baran B., öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Pancar'da defnedildi.