  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Akrabaların kavgasında silahla vurulan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'de korkunç olay! Akrabaların kavgasında silahla vurulan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, meydana gelen olayda akrabalar arasında çıkan kavgada silah patladı. Kurşunların isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

İHA
İzmir’de korkunç olay! Akrabaların kavgasında silahla vurulan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar'da meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen iki aile, iddialara göre alacak-verecek meselesinden ötürü birbirine girdi. Kavga kısa sürede büyüyünce silahlar çekildi. Bu esnada, her iki aileden 14 yaşındaki Baran B., Tarkan A., Neriman B., ve Fidan K. silahla vuruldu. 14 yaşındaki Baran olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki aileden kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan yaşanan olayda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Baran B., öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Pancar'da defnedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA