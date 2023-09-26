Adliye önünde çete savaşı!

İzmir'de 2020 yılında uyuşturucu meselesi yüzünden iki kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavganın tarafları, dün Bayraklı Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası tekrar silahlarla çatıştı. Adliyenin karşısındaki restoranda başlayan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan Uluğ ile Gürbüz aileleri birbirlerine karşılıklı ateş açarken, olayda 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Her iki gruptan 16 kişi gözaltına alındı.

2020'DE İKİ KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Karabağlar ilçesinde 2020 yılı Ocak ayındaki olayda, Uluğ ve Gürbüz adlı iki uyuşturucu çetesi arasında anlaşmazlık nedeni ile silahlı kavga çıktı. O dönem iddiaya göre gece geç saatlerde Hatay semti İnönü Caddesi'nde pusu kurduğu öne sürülen Uluğ çetesi üyeleri ile Gürbüz çetesi üyeleri otomatik ve uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş etti.

Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ile çete üyelerinden Lokman Çakır (40) hayatını kaybetti.

DURUŞMA GERGİN GEÇTİ

Cinayetlerle ilgili dava süreci devam ederken, dün İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tarafların yakınları duruşma salonunda yine karşı karşıya geldi. Gergin geçen duruşmanın öğlen saatlerinde sona ermesinden sonra Uluğ ailesi yakınları adliyenin karşısındaki dönerci restoranına oturdu.

İddiaya göre Gürbüz ailesinin yakınları da öğle saatinde bu restorana gelince taraflar arasında yine kavga çıktı.

VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇIŞTI

Kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi ile sonrası çevredeki vatandaşlar panik içerisinde sağa sola kaçışmaya başladı. Taraflar ise iki katlı restoranda silahlarla birbirlerine rastgele ateş etti. Uluğ ailesi yakınlarından olduğu öne sürülen Umut Ertek (20) silahlı kavgada olay yerinde hayatını kaybetti. İkisi ağır 5 kişi de ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çevredeki vatandaşlar arka arkaya gelen silah sesleri sonrası panik yaşarken, İzmir Adliyesi'nde görevli polis memurları da silahlı çatışmaya müdahale etti. İkisi kovalamaca sonucu toplam 16 kişi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bir süre restoran içerisinde bekletildikten sonra geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde polis aracına bindirildi.

TERÖR SALDIRISINI HATIRLATTI

KORKU ve panik içerisinde olayın şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar ise ilk akıllarına gelen şeyin İzmir Adliyesi'ne yönelik bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Görgü tanıklarından Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi.