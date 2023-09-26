CHP seçmeni Soyer’e tepkili!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin icraat yapma konusunda sorunlar yaşadığını söyledi. İl genelinde yaptırdıkları anket çalışması hakkında bilgi veren Saygılı, "Yaptığımız anketlere göre Soyer kendi seçmeninden bile tepki alıyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, konser, şu-bu diyerek 4,5 yıl geçti. Soyer, İzmir'de yarın anılacağı bir eser bıraktı mı? Bunu yapmayan belediye başkanının kendisi ile alakası olmayan konularla ilgilenmesi abesle iştigaldir. 5 yılda daha hizmete talibim diyor" diye konuştu.

"AYIPTIR, ZULÜMDÜR"

SAYGILI, "Sayın Soyer, 4,5 yıllık iktidar dönemi yaşadı. Ne bir işe başladı da bitirdi. Kredi dünyasına içine dalmanın ötesinde nereye gitti. Bir işin temelini atmak mı, onu hizmete sunmak mı önemli? Taşıma suyla değirmen dönmez. Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Harmandalı Çöplüğü, Karşıyaka Stadı hangi proje varsa hepsinde CHP top çevirip sonuca çeviremedi. Hükümetin ne suçu var burada? Yıllardır kredi ile yatıp kalktılar. Onaylanmadı dediler, onaylandı. Kredinin başlaması ile kredinin onaylanması aynı tarih olmaz ki.

Sen projeyi ortaya koyarsın, proje için kredi istersin. O proje ile kredi arasında iki ay sürer geçer. Üç aylık sürecini unutup iki yıllık projenin başlangıcını birleştirip 2 yıldır izin gelmiyor dediler. Ayıptır, zulümdür ya. Bilanço hesabını bilmiyorlar yada hesap kitap bilmiyorlar" dedi.