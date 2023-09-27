Bayraklı Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor

EGE Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde açılış için gün sayılıyor. Hastanenin 29 Eylül Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek program sonrasında hizmet vermeye başlaması bekleniyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hastanedeki son hazırlıkları yerinde inceledi. İzmir olarak çok büyük bir gururu yaşadıklarını dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Yaparsa AK Parti yapar dedik. Sağlık alanında ülkemizin her köşesine dünya standartlarını ulaştırmaya çalıştığımız, hedeflediğimiz kriterler doğrultusunda çok güzel çalışmalara imza attık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri milletimize verdiğimiz sözler vardı. 21 yıllık süreçte bu sözleri teker teker yerine getirdik. Vatandaşlarımızla da ileriki hedeflerimiz doğrultusunda sözleşmeye devam ediyoruz" dedi.

Hastanedeki son hazırlıkları inceleyen AK Partili Çankırı, hastane personelinden bilgi aldı.

GÜNDE 70 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

BAYRAKLI Şehir Hastanesi 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip. 367'i yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 60 yatak kapasitesi, 54 ameliyathane, 456 poliklinik odası ile hizmet verecek olan hastanede, 300 yataklı 85 bin metrekarelik fizik tedavi hastanesi, 100 yataklı 25 bin metrekarelik yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yer alacak. Hastane günde ortalama 70 bin kişiye hizmet verecek.

2 HELİPORT SAHASI

HASTANEDE 4 bin 828 araç kapasiteli 20 bin metrekarelik açık otopark ve 165 bin metrekarelik kapalı otopark bulunacak. Bunun yanında 2 heliport sahası yer alacak. Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra biri 480, diğeri 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası planlandı. Çoğunluğu tek kişilik odalardan oluşan hastanede en fazla iki kişilik odalar bulunacak. Son deprem yönetmeliğine göre yapılan hastanede 1301'de deprem izolatörü yer alıyor.