Özlale’den Nalbantoğlu’nun ‘balık’ davetine yanıt: Çernobil sonrası çay içen Bakan’ı hatırlattı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun 'İzmir Körfezi'nde balık tutalım' davetine yanıt verdi.

Özlale açıklamasında, "Rıfat Bey'in bu paylaşımından sonra aklıma Çernobil faciası sonrası 'radyasyonun zararı yok' diyerek çay içen bakanımız geldi. Rıfat Bey'in her gün İzmir Körfezi'ne dökülen bin 100 ton balçıktan haberi yok sanırım. Şahsen körfezde tutulan balıkları yemeyi tercih etmiyorum. Rıfat Bey'e de tavsiye etmem" dedi.

CHP'li Nalbantoğlu, Özlale'nin 'Körfezde kimyasal kullanılıyor' iddialarına sosyal medyadan yanıt vermiş, balık tutan vatandaşların bulunduğu fotoğrafları paylaşarak "Sayın Milletvekilim, değerli dostum ve kardeşim Ümit Özlale bu insanlar sence burada ne yapıyor?" ifadelerini kullanarak birlikte balık tutup yeme teklifinde bulunmuştu.