Başkan Erdoğan İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST’te önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'te bunlardan biri. Şu muhteşem atmosferden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizin yararlanmasını istiyoruz. 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 2 milyon 247 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı.

TEKNOFEST Ankara'da 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam 4 gün boyunca Ankaralı gençlerimiz teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan İzmir'deyiz.

"VİZYONU VE BAŞARIYI YERİNDE GÖRÜN"

İzmirli kardeşlerime bu güzel programa ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösteriyor.Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin, cumhuriyetimizin 100. yılına laik bir etkinlik olacağına inanıyorum. Gelin bunu tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organzie olun. Çocuklarınızın ellerinden tutun. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin destek olun. Bir fırsat oluşturup Çiğli Havaüssüne gelip bu gayreti, vizyonu ve başarıyı mutlaka yerinde görün.

Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü irade var. TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz.

Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

"BU ÜLKENİN GENÇLERİYLE HER ZAMAN İFTİHAR ETTİK"

Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin diyorum. Biz 40 yılı aşkın siyasetin içindeyiz. Türkiye'ye hizmet etmenin, eser kazandırmanın mücadelesini verdik. Siyaste yolcuğuluğumuzun tüm safhalarında hep gençlerle birlikte yürüdük. Gençlerin yol arkadaşı olmaktan daima bahtiyarlık duyduk. Hangi hayat tarzına sahip olursa olsun bu ülkenin gençleriyle her zaman iftihar ettik. Hiç kimseyi inancı, kılık kıyafeti dolayısıyla ötekileştirmedik. Dayatmacı, baskıcı değil, tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişlettik. Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz.

Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Bizlere bırakılan emaneti 40 yıldır onurla taşıdık bugünlere getirdik. İŞte bugün burada, Türkiye'yi her alanda başarıdan başarıya koşturduk. Derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayısını 76'dan 208'e, yurt kapasitemizi 182 binden 950 bine çıkardık.

Sadece İzmir'de inşa ettiğimiz derslik sayısı 11 bin 687'dir. 26 bin kapasiteli yükseköğrenim yurt bninaları açtık. İzmir'e 4 TEKNOPARK kazandırdık. Kamu yatırımlarının tutarı 225 milyar liradır.

"GENÇLERE SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ"

Burada saymaya kalksak saatler sürecek nice işe, reforma imza attık. Bunlarla yetinmiyoruz. Hizmet çıtamızı yukarı taşıdık. Bir taraftan 6 Şubat depreminin yaralarını sararken, diğer taraftan gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

Depremin 105 milyar dolarlık faturasına rağmen size mahçup olmamak adına gereken fedakarlığı sergiledik.

"TOGG'UN ÜRETİMİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile sıraya girerek yapılan işlerin çoğu bizim insanımız telefonu veya bilgisayarından e-devlet kapısını kullanarak saniyeler içerisinde halledebiliyor. İlk yerli elektrikli aracımız TOGG'un üretimi artarak devam ediyor.

ABD ziyaretinde rekabet iyidsir diyerek TESLA'yı da ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik. Kızılelma ile ilgili testleri hızla tamamlıyoruz. Kızılelma'nın da envanetere girmesiyle bu alanda yeni bir çığır açıyoruz.

MMU'nun tanıtımını yaptıuk. Üretim sürecini adım adım gerçekleştiriyoruz. Savunma Sanayii'nde hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Savunma Sanayii hamlemizle ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır.