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Haberler İzmir Bebeği sevgilisini ikna etmek için kaçırmış

Bebeği sevgilisini ikna etmek için kaçırmış

FATİH ŞENDİL
Bebeği sevgilisini ikna etmek için kaçırmış

İZMİR'İN Konak ilçesi Yenişehir semtindeki hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran ve birkaç saat sonra yakalanarak gözaltına alınan Songül Güner (51), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güner'in polis ifadesi ortaya çıktı. Songül Güner ifadesinde, 8-9 ay önce düşük yaptığını, bu durumu erkek arkadaşından gizlediğini ve sevgilisini evliliğe ikna etmek için bebeği kendi bebeği gibi göstermek amacıyla kaçırdığını söyledi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

OLAYDAN bir gün önce hastaneyi gezdiği de belirlenen Güner'in ilk olarak Suriyeli aile ile temas kurup, güvenlerini kazandığı, ertesi gün ise aileden bebeğe bez getirmelerini istediği, ardından da yalnız kalmayı fırsat bilip bebeği kaçırdığı ortaya çıktı. İzmir'de önceki gün öğle saatlerinde bebek kaçırma olayı yaşandı. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan Songül Güner, Suriye uyruklu bir ailenin 3 gün önce dünyaya gelen bebeğini alıp, bir örtüye sararak uzaklaştı. Aile bebeklerini odada göremeyince durumu hastane yetkililerine bildirdi. Güner işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen bebek ise ailesine teslim edildi.

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