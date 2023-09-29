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Haberler İzmir İzmir'de hakkında 285 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'de hakkında 285 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'de suçlulara geçit vermeyen polis ekipleri hırsızlık suçlarından 285 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı cezaevine gönderildi.

AA
İzmir’de hakkında 285 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta 694 suç kaydı ve hırsızlık suçlarından toplam 285 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Motosikletli Polis Timleri ve Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin de 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda, aranan 111 kişi ile 184 yoklama kaçağını yakaladıkları bildirildi.

Yapılan aramalarda 31 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 7 bin 360 uyuşturucu hap, 495,14 gram uyuşturucu, çalıntı araç, 10 çalıntı motosiklet ile 7 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildiği de kaydedildi.

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