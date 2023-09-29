Okulu yapmıyor hastaneyi yaptırmıyor!

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin gelişmesine nasıl takoz koyduğu bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. Başkan Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente kendisi doğru düzgün hizmet etmiyor, etmeye çalışanlara da engel oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar'da temelini seçim öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na attırdığı ve büyük reklam kampanyaları düzenlediği okul inşaatına 9 aydır tek bir çivi bile çakılmadı. Öte yandan Büyükşehir, AK Partili ilçe belediyesi tarafından yönetilen Kiraz'da devletin yapımına başladığı devlet hastanesi inşaatını durdurmak için açtığı davada geçtiğimiz günlerde yürütmeyi durdurma kararı verdi ve hastane inşaatı başlangıç aşamasında durdu.

TEMELİ BİRLİKTE ATTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde yapılacak Orhan Kemal İlköğretim Okulu'nun temeli genel seçimler öncesi 15 Ocak'ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımı ile atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla hayata geçirilen ilk okul unvanını alacağı ve bölgede yaşayan çocukların eğitim almak için dağlık araziden geçerek uzun mesafe yürüme zorunluluğunu ortadan kaldıracağı belirtilen okul inşaatına temel atma töreninden bu yana iddiaya göre bir çivi dahi çakılmadı.

DEMİRLER BİLE PASLANDI

14 bin 545 metrekarelik alanda 1000 öğrencini faydalanacağı, 32 derslikle hizmet verecek okulun 2024 yılı Mart ayında tamamlanacağı ifade edilirken, vatandaşlar temel atma töreninin ardından 9 aylık bir süre geçtiğini ancak inşatta bir arpa boyu yol alınmadığını öne sürdü. Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde oturan vatandaşlar ise seçimlerden sonra üzerine bir tuğla dahi konulmayan okul inşaatının ilerlememesine tepki göstererek, "9 ay geçti bina hala temel aşamasında. İnşaat demirleri durduğu yerde paslandı. Yapamayacaksanız bırakın devlet yapsın" diye tepki gösterdi.

İMAR PLANLARINA DAVA

Karabağlar'da kendisinin üstlendiği okul inşaatını yapamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz'da ise devletin yapacağı devlet hastanesini bir kez daha engelledi. Büyükşehir'in hastanenin inşaatını engellemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı imar planlarına karşı açtığı davada geçtiğimiz 7 Eylül'de yine yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

'ÜVEY EVLAT MUAMELESİNE ARTIK BİR SON VERİLMELİ'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kiraz'a giderek vatandaşlarla ve bu hastanenin yapımı için mücadele eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile bir araya geldi. Bursalı, "Büyükşehir Belediyesi, kendisi bir şey yapmadığı gibi yapanı da engellemeye çalışıyor. Böyle belediyecilik olmaz. Kiraz'a yapılan üvey evlat muamelesine artık bir son verilmeli. Bu nasıl bir zihniyet. 6 ay sonraki seçimde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak İzmir'de halkın hizmet için bizi seçeceğine eminiz. O zaman, Kiraz, Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hizmetler açısından hak ettiğini alacak. Halkımız biraz daha sabretsin, çözüm geliyor" dedi.

'EN İYİ KOŞULLARDA SAĞLIK HİZMETİ ALMALARINI İSTEDİK'

Mahkemenin çelişkilerle dolu bilirkişi raporu üzerinden yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirten Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, iptal kararına isyan etti. Özçınar, "Yaklaşık 2 yıldır bu dava ile mücadele etmemize rağmen sürekli aleyhimize karar verdirilmeye çalışılıyor. İzmir'in en uzak ilçesi olan Kiraz'ın bu uzaklığının ve yalnızlığının yöre halkı için olumsuzluklarını en aza indirmek için yıllardır çalışıyoruz. Birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Bu ilerlemeleri de yeterli görmeyip yöre halkımızın en önemli ihtiyacı olan sağlık hizmetini de en iyi koşullarda almasını istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz fakat maalesef sürekli engellemelerle karşılaşıyoruz" dedi.