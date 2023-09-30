‘Polis bizim çalınan bebeğimizi buldu’

İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir semtindeki hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran ve operasyon sonucu bulunan küçük bebeğin babası Telat M. ve annesi evlatlarını kaçıran o kadının serbest kalmasına isyan ederken, iki saat içinde kaçırılan bebeklerini hemen bulup getiren İzmir polisine minnet duyduklarını dile getirdi. 21 güvenlik kamerasını çok hızlı bir şekilde kontrol edip eşgal belirledikten sonra çocuk hırsızını yakalayan İzmir polisinin olağan üstü çabası ve gayreti için teşekkür eden baba Telat M. 'Bu kadın bizim hayatımızı çalacaktı, bu kadar basit olmamalı, serbest kalmasına şaşırdık' diye konuştu.

ÖRTÜYE SARARAK KAÇIRDI

Olay, Konak ilçesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Servisinde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan ama aslında işsiz olan Songül Güner (51), test bahanesiyle 3 gün önce dünyaya gelen bebeği örtüye sararak hastaneden kaçırdı. Daha sonra yeni doğan bebeklerini göremeyen aile, durumu yetkililere bildirdi. Hızlıca çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 günlük bebeği kaçıran Songül Güner, İzmir Limontepe mevkiindeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Bulunan bebek, ardından da sağlıklı bir şekilde aileye teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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