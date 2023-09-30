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Haberler İzmir ‘Şahinler’ örgütüne eş zamanlı operasyon

‘Şahinler’ örgütüne eş zamanlı operasyon

HABER MERKEZİ
‘Şahinler’ örgütüne eş zamanlı operasyon
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli yakalandı. Kamuoyunda Şahinler olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edildi. 56 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu, 3'ünün ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Kalan 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde operasyon düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı
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