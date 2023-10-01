Cinayetin sebebi uyuşturucuymuş

İZMİR'İN Buca ilçesinde minibüse bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Serkan Saltık'ın firari zanlısı yakalandı. Olayı gerçekleştiren 2 kişinin de 18 yaşında olduğu öğrenildi. Cinayetin sebebi ise uyuşturucu iddiası olarak kayıtlara geçti.

10 aylık sıkı takibin ardından olayı gerçekleştiren zanlılar gizlendikleri bir evde kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı. Polis yetkilileri olayın, taraflar arasında uyuşturucudan kaynaklı tartışma olduğu ve cinayetin de bu yüzden işlendiği yönünde bulgular olduğunu öne sürdü.

O GÜN NE OLMUŞTU?

CİNAYET, 22 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Saltık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Serkan Saltık, kurtarılamadı.