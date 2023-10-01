İzmir’e ateş düştü

Kaza, saat 06.45 sıralarında Merzifon - Çorum kara yolunun 5'inci kilometresinde Çayırözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Cuma günü saat 16.00 sıralarında Otogar'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine giden Kemal Öz (55) yönetimindeki Erova Turizm'e ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otobüs sürücüsü Öz kazada yaralandı. Öte yandan olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybeden 6 yolcunun ile yaralanan diğer yolcuların kimlikleri belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatılırken, kaza yerinde otobüs fren izinin bulunmadığı ve devrildikten sonra da 120 metre sürüklendiğini belirten yetkililer sürücünün uyuma ihtimalinin yüksek olduğunu ve soruşturmanın bu yönde yürütüldüğünü belirtirken, firma yetkilileri ise şoförlerinin kalp krizi geçirdiğini iddia ettiler.

OTOBÜSTE ÖĞRENCİLER VARDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Adeta savaş alanına dönen kaza da devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45), Urguç Karadayı (51) hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan 35 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YARALI KURTULANLARIN ISIMLERI BELLI OLDU

KAZA da şoför Kemal Öz'ün kalp krizi geçirdiğini firma yetkilileri iddia ederken, olay yerinde herhangi bir fren izi olmaması ise yetkililerin uyudu iddiasını gündeme getirdi. Kesin kazanın sebebiyetinin belirlenmesi için uzman ekipler Merzifon'a gelirken, kazada otobüsün devrildikten sonra da 120 metre kadar sürüklendiği belirtildi. Öte yandan kazada ölen gençlerin üniversite eğitimleri için Erbaa'ya otobüsle seyahat ettikleri öğrenilirken, 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs faciasından yaralı kurtulanların isimleri belli oldu.

Şoför Kemal Öz (55), Yunus Emre Temiroğlu(ikinci şoför) (41), Yolcular: Sadık Demirci, Kadir Arslan, Efe Göker, Hamiye Meriç, Miraç Demirci, Mustafa Çek, Tuğba Calkara, Canan Eren, İlknur Kor, Sinem Kılıç, Selma Arslan, Hamide Tahtakılıç, Selmin Bozkurt, Harun Çelebi, Zekeriya Arslan, Cansu Söküt, Sefacan Karadayı, Baruş Keskin, Mehmet Kürşat Ucur, Hayrun Nisa Düzgün, Ali Çelik, Musa Balcı, Mustafa Alper, Fırat Nazlı, Yapkup Sözen, Selçuk Yıldırım, Ramazan Dilsiz, Bayram Buran, Turcan Ocak, İsmail Turgut, Ergin Kaya, Nazlı Harputlu, İsmail Kor Merzifon'daki feci kazada yaralandı.