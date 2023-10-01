Tunç Soyer’in kızı evlendi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Duygu Soyer, Çağan İzgi ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikahını Tunç Soyer kıyarken Duygu Soyer'in şahidi CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Başkan Tunç Soyer'in kızı Duygu Soyer ve Çağan Ezgi dün dünya evine girerken nikah törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı.

NİKAH ŞAHİDİ KILIÇDAROĞLU

GÜZELBAHÇE'DEKİ bir mekandaki nikah töreninde ayrıca Oğuz Kaan Salıcı, Hakkı Süha Okay, Ali Öztunç, Muharrem Erkek, Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Soyer ailesinin mutlu gününde yanlarında oldu. Duygu ve Çağan çiftinin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soyer ve İzgi ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Nikah töreninde ayrıca Hüsnü Şenlendirici de sahne aldı. Genç çiftti tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Çok mutluyum, onların mutlu olması hepimizin mutlu olması demek. Sizlere güzel çocuklar, torunlar verecekler ama sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmasınlar" dedi. Öte yandan nikah töreninde Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda bir açıklama yapmadı.