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Haberler İzmir İzmir'de dilenci operasyon! 15 dakikada topladığı para hayrete düşürdü

İzmir'de dilenci operasyon! 15 dakikada topladığı para hayrete düşürdü

İzmir'in Konak ilçesinde ekiplerin yakaladığı dilencinin üzerinden 1200 lira çıktı. Dilencinin paraları 15 dakikada topladığını söylemesi zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

İHA
İzmir’de dilenci operasyon! 15 dakikada topladığı para hayrete düşürdü

Bugün sabah saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve yakınlarında çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparken gördükleri bir kişinin yanına gitti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki zabıta noktasına götürülen ve adının E.G. olduğu öğrenilen bir kişi, topladığı paraları zabıtaya teslim etti.

ZABITA BİLE ŞAŞIRDI

Üzerinden bin 200 lira çıkan dilencinin, paraları 15 dakikada topladığını söylemesi üzerine paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. Dilencilik yaparken yakalanan E.G.'ye idari işlem uygulandı.

Zabıtadan yapılan açıklamada ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü olarak halkımızın alışveriş için yoğun olarak kullandığı Kemeraltı Çarşısı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve sorumluluk alanlarımızda dilencilere yönelik faaliyetlerimiz devam etmekte olup vatandaşımızın huzurunu bozan, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

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