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İzmir'de FETÖ gözaltıları: Örgütün hücre evlerinde saklanıyorlardı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA
İzmir’de FETÖ gözaltıları: Örgütün hücre evlerinde saklanıyorlardı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarındaki yakalama kararları nedeniyle örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen 15 şüpheli ile örgütün Karşıyaka ilçesindeki kadın öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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