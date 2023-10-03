Tire’de rahvan atlar yarıştı

İzmir'in Tire ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları büyük bir coşkuya sahne oldu. Boynuyoğun köyünde gerçekleştirilen yarışlar son derece çekişmeli geçti. Güzel havanın etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren yarış alanını dolduran binlerce yarış sever unutulmaz bir gün geçirdi. Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu koordinasyonunda Tire Rahvan At Spor Kulübünün ile gerçekleştirdiği organizasyonda rahvan atlar, baş, başaltı, küçük orta, büyük orta, deste, ikili, üçlü ve dörtlü tay kategorinde yarıştı. Yarışlar sonunda, Baş atlarda, Orhan Erbaş, Baş altında, İsmail Gez, Destede, Yiğit Bozyiğit, Küçük ortada, İsmail Şerbetçi, Büyük ortada, Mustafa Şenol, İkili Taylarda, Mustafa Bozyiğit, Üçlü Taylarda Şaban Pasel ve Dörtlü Taylarda Hasan Hançer birinci olarak kupaların sahibi oldu.