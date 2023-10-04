Arıdan kurtulmak isterken canından oluyordu

İZMİR'İN Konak ilçesinde, şerbet içerisine düşen arıyı kurtarmak isteyen esnaf, parmağını arı sokması sonrası ölümden döndü. Ölümden döndüğünü belirten iş yeri sahibi Mehmet Güneş (40), "Daha öncede arı sokmuştu ama böyle bir şey başıma gelmemişti. Bu sefer soktuktan 7 dakika sonra nefes almakta zorlandım. Yüzüm kızardı, ayaklarım titremeye başladı" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde yıllardır şerbetli içecek satan iş yeri sahibi Mehmet Güneş (40) geçtiğimiz cumartesi günü tepsideki şerbetin içerisine düşen arıyı kurtarmak istedi.

Boğulmak üzere olan arıyı kurtarmak isterken yaşadığı olayı anlatan Güneş, "Şerbetin içerisine düşen arı boğuluyordu. Parmağımı uzattım ve arıyı kurtarayım derken, parmağımın üzerine çıktı ve soktu. 7 dakika sonra nefes almakta zorlandım. Kendimi hemen yan taraftaki kuyumcu komşuya attım. Sağlık ekipleri geldi ve ilk müdahalenin ardından beni hemen hastaneye götürdüler" diye konuştu.