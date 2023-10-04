Eski sevgilisi polisin öldürdüğü Elvin, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Konak ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen öğretim görevlisi Elvin Özütaştan'ın cenazesi, Dikili ilçesinde defnedildi.

Merkez Camisi'ne getirilen Özütaştan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Dikili Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine akademisyen Elvin Özütaştan'ın ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Dün Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta yürüyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46), bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özütaştan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö. ise Güzelbahçe'deki evinde intihar etmişti.

Diğer yaralı Fehmi B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.