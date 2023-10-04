Polisin aşk cinneti

İZMİR'DE Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Adnan Erman Özbek (41), 5 ay birliktelik yaşadıktan sonra kendisini terk eden Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan (42) ile son kez konuşmak istedi.

Daha önce kendisini tehdit eden Özbek'ten korkan genç kadın, Göztepe'deki buluşmaya sevgilisi ile geldi.

ÖZÜTAŞTAN'IN yanında yeni erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'nu (46) görünce çılgına dönen kıskanç aşık, talihsiz kadına beylik tabancasıyla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken hırsını alamayan Özbek, eski milli yüzücü olan Berberoğlu'na da kurşun yağdırdı.

ÖZBEK tarafından daha önce de tehdit edildiği ileri sürülen Özütaştan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Berberoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken saldırının ardından kaçan polis memuru Özbek ise evinde yapılan aramada ölü bulundu. Özbek'in aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

YOLA ÇIKTI AMA YETİŞEMEDİ

KIZININ 2 çocuğu olduğunu söyleyen Derviş Özütaştan (71), "Adnan Erman Özbek, en son 'Seni kurşun yağmuruna tutacağım' diye tehdit etmiş. Kızım olaydan birkaç saat önce beni arayıp 'Baba hayati tehlikem var' dedi. Hemen Konya'dan yola çıktım. Ama yetişemedim" dedi