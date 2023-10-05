Aden Huzurevi’nde her gün eğlenceli etkinlikler

YEŞİLİN ve mavinin her tonunun bir arada bulunduğu, temiz havasıyla bilinen İzmir'in Mordoğan ilçesinde hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinleri, boyama, el işi, ilçe gezileri gibi çeşitli etkinliklerle daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın tadını çıkarıyor. Günümüzde yaşlı bakımının sadece fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal ve zihinsel iyilik halinin de dahil edildiğini söyleyen Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Kurucusu Dr. Aykan Çelikel, bu anlayışla sakinlerine daha fazla keyifli ve anlamlı bir yaşam sunma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK

DR. Çelikel, "Bu anlamda sakinlerimizin motor becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında boyama, el işi, özel günlere yönelik kutlamalar, şiir ve müzik dinletileri, yürüyüşler, ilçe gezileri gibi etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler, yaşlıların günlük rutinlerine renk katmanın yanı sıra kendilerini daha enerjik ve mutlu hissetmelerini, yeni arkadaşlar edinmelerini sağlıyor ve yaratıcı potansiyellerini keşfetmelerini destekliyor. Özellikle boyama ve el işi gibi sanatsal etkinlikler, yaşlılarımızın kendilerini ifade etmelerine ve stresi azaltmalarına yardımcı oluyor" diye konuştu.

YAŞLILARIN sadece bakımını değil, yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden Dr. Çelikel, "Bu etkinlikler sayesinde, yaşlılarımızın yaşam sevinci ve mutluluğu artarken toplumlarına daha fazla katkı sağlayabilmeleri amaçlanıyor. Yürüyüşler ve ilçe gezileri, yaşlıların doğayla iç içe olmalarını ve farklı yerleri keşfetmelerini sağlayarak ruh hallerini olumlu yönde etkiliyor ve aynı zamanda yaşlıların fiziksel aktivite seviyelerini artırarak daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor" dedi.