İnan’dan Soyer’e Çiğli Atıksu Tesisi göndermesi: Yakında tüm İzmirliler öğrenecek!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Mordoğan'daki arıtma tesisi ile ilgili açıklamalarına karşı dikkat çeken bir çıkış yaptı.

İnan, Soyer'in ''Koku sorununu bitireceğiz dedik bitirdik. İç Körfez'de yüzeceğiz dedik, ona da az kaldı. Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarj Hattı'yla yüzülebilen körfeze bir adım daha yaklaştık" şeklindeki paylaşımını eleştirerek, "Çiğli Atıksu Tesisi'nin durumundan haberdar olmadığımızı sanma" sözleriyle uyardı.

Çiğli Atıksu Tesisi'ne dikkat çeken AK Partili İnan'ın paylaşımı şu şekilde: "Çiğli Atıksu Tesisinin durumundan haberdar olmadığımızı sanma. Yakında zaten tüm İzmirliler öğrenecek. Yurtdışı tatiline denk gelmezse sen de vaziyeti öğrenirsin."