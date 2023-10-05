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İzmirli itfaiyeci yangında hayatını kaybetmişti! Acı gerçek ortaya çıktı

Ankara'da yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın (24) cenazesi, meslektaşlarının düzenlediği törenin ardından memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi. Yavaş'ın, yangın sırasında oksijen tüpünün tükenmesi nedeniyle dumandan etkilendiği belirlendi.

DHA HABER MERKEZİ
İzmirli itfaiyeci yangında hayatını kaybetmişti! Acı gerçek ortaya çıktı

Ankara'da yangına müdahale ederken dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın (24) cenazesi, meslektaşları tarafından düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi. Yavaş'ın, oksijen tüpünün bitmesi nedeniyle dumandan etkilendiği öğrenildi.

Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde 3 katlı Sinan Apartmanı'nın eksi 2'nci katındaki dairede dün sabah yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiyeciler Fahrican Yavaş, Uğur Okyay, Orçun Yaşar, Süleyman Aytar, yangına müdahale ederken dumandan etkilendi. 4 itfaiyeci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fahrican Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 itfaiye erinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Fahrican Yavaş için Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Yavaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda itfaiyeci katıldı.

Fahrican Yavaş'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi. 2 yıllık itfaiye eri Yavaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerinin yanan dairede mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için içeriye girdiği belirtildi. Teçhizatları tam olarak yangına müdahale eden itfaiye erlerinin, kontrol ve söndürme çalışması sırasında içeride fazla kaldığı ve bu sırada oksijen tüplerinin bitmesi nedeniyle dumandan etkilendikleri belirtildi.

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