Kordon S.0.S veriyor

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, 4.5 yıllık görev süresini değerlendirdiği toplantıda deprem kuşağında yer alan İzmir'in yapı stoğu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Batur, Alsancak Birinci Kordon ile Üçkuyular arasında Çin Seddi gibi sıralanan binaların ekonomik ömrünü tamamladığını söyledi.

KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM

KONUŞMASINDA kentsel dönüşümün aciliyetine dikkat çeken Batur, "Kordon ve sahil şeridindeki binalar ortalama 50 senelik. Deniz suyunun artık bu binaların temellerinde olduğunu, korozyona uğradığını biliyoruz. Elle bile kırılabilen beton temeller var. 'Sağlam' diye kendimizi kandırmayalım" diye konuştu.

ODALAR ZAMAN KAYBETTİRDİ

BU alanın 'K bölgesi' yani korunacak bölge ilan edildiğini vurgulayan Batur, "Eskiden bina yenilemede yüzde 60 eksik inşaat veriliyordu. Artık yerinde dönüşümde hak kaybı yok. Buna bile odalar itiraz edip mahkemeye gitti. Bu yüzden dönüşüm planında bir buçuk sene kaybettik" ifadesini kullandı.

Başkan Abdül Batur, önceki yerel seçimde Narlıdere'den Konak'a aday gösterilmesinde en büyük etkenin kentsel dönüşüme verdiği önem olduğunu dile getirdi. Sahil şeridinin yeni baştan düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Batur, "Deprem için ayrı şehirlerde ayrı yasa çıkartmaktansa topluca bir yasa çıkartmak lazım" dedi.