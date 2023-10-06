Cumhuriyet Mahallesi’nde kentsel dönüşüm isyanı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi semtindeki taş ocakları olarak bilinen ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından afet bölgesi ilan edilen bölgedeki kentsel dönüşüm yetkisi yaklaşık 2 yıl önce Karşıyaka Belediyesi'ne verilmesine rağmen bir çivi bile çakılmadı. Mahalle sakinleri ise imar planının bir an önce hayata geçirilmesi istiyor.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Mahalle sakinleri adına Yeni Asır'a konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, "Karşıyaka 10 yıl ileri gideceğine 10 yıl kaybetti. Cumhuriyet Mahallesindeki taş ocağı olarak bilinen bölgedeki kentsel dönüşüm ve imar planı yetkisi Karşıyaka Belediyesi'ne verildi. Ancak o günden beri bölgede levha asılması dışında bir çivi bile çakılmadı. Can güvenliğimiz yok diyen mahalle sakinlerimiz belediyeyi göreve çağırıyor" dedi.

Burası için imar planı çıkarılmasını beklediklerini söyleyen Muhtar Dağhan, "Bir an önce projenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu bölgede yaşayanları ikinci sınıf vatandaş yerine geçirilmesini kabul edemeyiz. Sosyal donatı alanları, parkları ve çevre düzenlemesiyle bu körfez manzaralı semtimizin güzide bölgesine bir an önce sahip çıkılmasını istiyoruz. Burası adeta kaderine terk edilmiş durumda" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin çifte standart yaptığını anlatan Dağhan, "Örnekköy, Şemikler, Nergiz, Dedebaşı ve Karşıyaka sahildeki binalar bile yıkılıp yerinde dönüşüm yapılıyor. Burası söz konusu olunca belediye kılını bile kımıldatmıyor. Halkımızın çıkarları olan çoğunluk maddelerin projede yer almasını istiyoruz. Parsel bazında imar istiyoruz. Bu da çarpık yapılaşma değildir en az 12-13 katlı olması lazım" ifadelerini kullandı