İzmir’de terör operasyonu! HDP yöneticileri gözaltında

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, HDP İzmir İl eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAHRAMANLAR OPERASYONU!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.