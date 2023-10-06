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Haberler İzmir Yapı denetçileri hakim karşısında

Yapı denetçileri hakim karşısında

HABER MERKEZİ
Yapı denetçileri hakim karşısında

İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda, o dönemde Bornova Belediyesi'nde görev yapan 7 şüpheli, hakim karşısına çıktı.

OCAK'A ERTELENDİ

DURUŞMADA söz verilen Bornova Belediyesi yapı denetim firma denetçisi Z.D., "Bornova Belediyesi'nde yalnızca 1 hafta ya da 10 gün çalıştım. Deneme aşamasındaydım. Çalışma arkadaşlarımın yönlendirmesiyle belgeyi imzaladım. Suçsuzum. İmzam var ama acemiliğim oldu. İşe giriş işlemlerim bile yapılmamıştı" dedi. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan tutuksuz sanıklar B.E., A.Y., H.H., B.B., F.G.,

S.Ç. ise Bornova Belediyesi'nce yapı ruhsatı verilmiş projede iyetkilerinin bulunmadığını savundu. Hakim duruşmayı 17 Ocak'a erteledi.

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