Yargıtay kaçakçının iddiasını reddetti

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 82 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan göçmen kaçakçısının, "Türk kara suları dışında yakalandığı ve verilen cezanın hukuka aykırı" olduğunu ileri sürerek yaptığı temyiz başvurusunu reddetti, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını onadı. Yapılan operasyonda tekneyi kullanan kişi dışında teknede 82 göçmenin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sonrası, tekneyi kullanan sanık hakkında kamu davası açıldı. Sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi. Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.