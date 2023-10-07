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Haberler İzmir 10 ton çöp döküldü, didik didik cinayet delili arandı

10 ton çöp döküldü, didik didik cinayet delili arandı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşadığı evde çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülen Şinasi Keskin'in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı. Ayrıca ilçede bir çöp arabasındaki 10 ton çöp yere dökülerek delil arandı.

İHA
10 ton çöp döküldü, didik didik cinayet delili arandı

Olay, 4 Ekim günü ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi Keskin adlı vatandaş, yaşadığı evde bıçaklanmış ve hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede Keskin'in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilirken, talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın perde arkasını araştırmaya başladı.

Dün Fatih Mahallesi'nde çöp toplayan Tire Belediyesine ait çöp kamyonu, akşam saatlerinde Maltepe mevkiine çektirildi. Kamyon içerisindeki yaklaşık 10 ton çöp, yere dökülerek didik didik edildi ve delil arandı. İlçedeki tüm kamera görüntülerini de mercek altına alan Tire polisi olayı aydınlatmaya çalışırken, olayla bağlantısı bulunan bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

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