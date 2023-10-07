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Haberler İzmir Ava giderken avlandı! İzmir'de iğneye takılan orkinos 100 bin liralık oltayı söktü

Ava giderken avlandı! İzmir'de iğneye takılan orkinos 100 bin liralık oltayı söktü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tekneyle balık avına çıkan balıkçının oltasına takılan tahmini 400 kiloluk orkinos sert bir şekilde 100 bin TL değerindeki oltayı götürdü. Balığın oltayı kopararak götürdüğü anlar kameralara yansıdı.

İHA
Ava giderken avlandı! İzmir’de iğneye takılan orkinos 100 bin liralık oltayı söktü

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık açıklarında meydana gelen olayda usta balıkçı Suat Yiğit arkadaşlarıyla birlikte tekneyle balığa çıktı. Ekipmanları kontrol eden Yiğit ve arkadaşları balık tutmak için oltalarını denize attı. Oltasını tekneye bağlayan Yiğit beklemeye başladı. Yiğit ve arkadaşları diğer oltalara bakarken tekneye bağlı oltaya takılan 400 kg olduğu tahmin edilen orkinos sert bir şekilde 100 bin TL değerindeki oltayı götürdü. Çekmenin şiddetiyle oltanın takılı olduğu teknenin kenar bölümü yerinden söküldü. Balığın oltayı götürdüğü anlar ve balıkçıların olay karşısındaki şaşkınlıkları kameraya saniye saniye yansıdı.

"BU ZAMANA KADAR HİÇ BAŞIMIZA GELMEMİŞTİ"

Oltası balık tarafından götürülen balıkçı Suat Yiğit, "Seferihisar bölgesinde Körfez'de Sığacık'ta biz zaten Mavi Orkinos yakalıyoruz. Orada ağırlık olarak 600 kilograma kadar yaklaşan balıklar var. Olayın yaşandığı gün 3-4 kişilik bir ekip, sağlam bir tekne ve olta takımı ile çıktık. Güçlü bir kamış güçlü bir makine taktık. Çünkü hedeflerimiz arasında büyük balık yakalamak vardı. Oltamızın ayarını da çok sert yaptık. Büyük bir balık geldiğinde kolay kolay ipi alamasın diye. Tabi teknenin kırılabileceğini hiç düşünmedik. Bu zamana kadar hiç başımıza gelmemişti. O anda şaşkınlıkla oltanın gidişini izledik, hiçbir şey yapamadık. Gerçekten oltaya çok büyük bir balık vurdu. Takımımız sağlam olduğu için dayandı ama tekne dayanamadı maalesef. İşin üzücü tarafı yaklaşık 100 bin lira değerinde olan kamış makine, ip her şeyimiz balıkla beraber gitti maalesef" diye konuştu.

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