İzmir'de kruvaziyer bereketi! Binlerce turist geldi

Yolcuların önemli bölümü İzmir'in Efes ve Bergama ilçelerine düzenlenen gezilere katılırken bazı yolcular ise şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentte turistik hareketlilik oluşturan dev yolcu gemilerinin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi.