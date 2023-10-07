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İzmir'de kruvaziyer bereketi! Binlerce turist geldi

İzmir Alsancak Limanı, Ege Denizi üzerinde tur yapan iki dev yolcu gemisini ağırladı. İngiliz, ABD'li ve İtalyan yolcular, şehir merkezine akın ederek, turistik hareketlilik oluşturdu.

AA

Tur yapan iki dev yolcu gemisi İzmir Alsancak Limanı'na demir attı. Costa Fortuna adlı 500 mürettebatlı 280 metre uzunluğundaki kurvaziyer, büyük bölümü İtalya'dan gelen yaklaşık 2 bin 500 yolcuyu İzmir Alsancak Limanı'na getirdi.

İzmir’de kruvaziyer bereketi! Binlerce turis geldi

Seabourn Encore adlı 100 mürettebatlı ve 210 metre uzunluğundaki gemi de çoğunluğunu ABD'li ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 600'e yakın yolcuyla limana demirledi.

İzmir’de kruvaziyer bereketi! Binlerce turis geldi

Yolcuların önemli bölümü İzmir'in Efes ve Bergama ilçelerine düzenlenen gezilere katılırken bazı yolcular ise şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentte turistik hareketlilik oluşturan dev yolcu gemilerinin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi.

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