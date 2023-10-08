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Haberler İzmir Türkiye’nin fay hattı güncellemesi bitecek

Türkiye’nin fay hattı güncellemesi bitecek

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin fay hattı güncellemesi bitecek
İZMİR'DEKİ Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye diri fay haritasının güncellenmesi ancak 2028- 2030 yılları arasında tamamlanabilir. Bu harita tamamlandığında hem karada hem de denizdeki toplam diri fay sayısı Türkiye ölçeğinde 600'ü aşacaktır" dedi. DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözbilir, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen diri fay haritasına dikkat çekip, son verilere göre Türkiye ölçeğindeki fay segmenti sayısının 488 olarak kabul edilebileceğini söyledi.
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